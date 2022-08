Exército indiano expulsa três oficiais responsáveis por disparo de míssil contra o Paquistão

Após meses de investigação, a Força Aérea indiana expulsou nesta terça-feira (23) três oficiais pelo disparo acidental de um míssil de cruzeiro em direção ao Paquistão, rival da Índia e que também possui arsenal nuclear.



O míssil supersônico BrahMos, que estava desarmado, foi disparado acidentalmente no início de março de uma base militar secreta do norte da Índia e caiu 125 km dentro do território paquistanês, sem provocar danos humanos ou materiais.



Em comunicado, a Força Aérea explicou que, de acordo com as conclusões da investigação, três oficiais foram considerados responsáveis por violar os procedimentos operacionais em uso.



"Estes três oficiais foram reconhecidos como os principais responsáveis pelo incidente. O governo central encerrou imediatamente seus serviços", disse o comunicado.



O Paquistão declarou na época que "um objeto voador supersônico" da Índia violou seu espaço aéreo e atingiu uma área desabitada em 9 de março. Nova Délhi reconheceu o erro e prometeu investigá-lo ao mais alto nível.



Os dois países vizinhos e rivais relativizaram o incidente, apesar de uma história comum marcada pela desconfiança e três guerras entre eles desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947.