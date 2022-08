Protesto contra novo assassinato de jornalista no México

Dezenas de pessoas se manifestaram nesta terça-feira(23) na praia de Acapulco, no México, contra o assassinato do jornalista Fredid Román, que escrevia uma coluna política e publicava informações em suas redes sociais.



Román foi morto na segunda-feira na cidade de Chilpancingo, no estado de Guerrero (sul), onde fica Acapulco.



O crime também foi condenado nesta terça-feira(23) pelo presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador. "É um caso lamentável", afirmou em sua conferência diária de imprensa.



Román trabalhava como jornalista há trinta anos e publicava uma coluna no jornal Vértice de Chilpancingo, além das notícias em seu perfil do Facebook e, segundo meios locais, editava o "La Realidad", uma publicação regional.



Sua última postagem no Facebook foi na mesma segunda-feira e se referia ao relatório sobre o desaparecimento de 43 estudantes de Ayotzinapa em 2014, em Guerrero, amplamente divulgado na semana passada.



O Ministério Público estadual indicou em nota que investiga se o caso de Román está relacionado aos assassinatos do filho do comunicador e outro homem, ocorridos em 1° de julho.



Segundo meios locais, o filho do jornalista comercializava frango e denunciou supostos criminosos que controlariam a distribuição de alimentos em algumas regiões de Guerrero. Román deu continuidade a estas denúncias.



O governo mexicano registrou 12 jornalistas mortos em 2022. A ONG Repórteres Sem Fronteiras(RSF) indicou que dez mortes estariam relacionadas ao trabalho das vítimas.



Segundo a RSF, mais de 150 jornalistas foram mortos no México desde o ano 2000. Esses crimes, em sua maioria, seguem impunes.