Gibraltar recebe 63 ofertas por iate confiscado de oligarca russo

Gibraltar recebeu 63 ofertas no leilão do iate do magnata russo Dimitri Pumpianski, sujeito a sanções britânicas após a invasão russa da Ucrânia, informaram nesta terça-feira (23) fontes oficiais.



"Um total de 63 ofertas foram recebidas", indicou o gabinete do marechal do Almirantado, autoridade judicial marítima de Gibraltar, em comunicado.



O "Axioma" foi apreendido em março e é um iate de luxo de 72 metros de comprimento e bandeira maltesa, construído em 2013 e capaz de acomodar 12 pessoas em 6 cabines, além de 20 tripulantes, conforme ficha técnica fornecida pelo leiloeiro.



O leilão não inclui itens como o suporte de garrafas em seu bar, que vale mais de 150.000 euros (US$ 149.000), de acordo com uma audiência no tribunal.



A embarcação foi apreendida por este território, situado no extremo sul da Espanha, na sequência de uma denúncia apresentada pelo banco americano JP Morgan.



Este banco concedeu em dezembro um empréstimo de 20,5 milhões de euros a uma empresa registada nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo acionista era uma empresa cipriota detida por Pumpianski.



O banco considerou que a inclusão do oligarca na lista de personalidades russas sujeitas a sanções britânicas constituía, entre outras coisas, uma violação do contrato de empréstimo.



As sanções levaram ao congelamento dos bens dos afetados, o que compromete o reembolso dos empréstimos.



Por esse motivo, o JP Morgan recorreu às autoridades de Gibraltar para apreender o iate, que havia sido registrado como uma das garantias do empréstimo.



Pumpianski, dono da gigante de oleodutos TMK, é alvo de sanções da União Europeia desde a invasão russa da Ucrânia.



Vários países, como Espanha, Itália e França, confiscaram iates de oligarcas russos como parte das sanções europeias.