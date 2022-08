Telescópio espacial James Webb tira fotos impressionantes de Júpiter

Imagens impressionantes do planeta Júpiter, mostrando duas pequenas luas, anéis escuros e auroras nos polos norte e sul, foram tiradas pelo Telescópio Espacial James Webb da Nasa, informou a agência espacial dos Estados Unidos.



"Para ser honesto, não esperávamos que isso ficaria tão bom", comentou o astrônomo Imke de Pater, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, em um comunicado datado de segunda-feira.



"É realmente notável que possamos ver detalhes sobre Júpiter junto com seus anéis, seus minúsculos satélites e até galáxias, em uma única imagem", afirmou.



De Pater liderou as observações de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, juntamente com Thierry Fouchet do Observatório de Paris.



As imagens foram tiradas com a câmera de infravermelho próximo (NIRCam) do observatório e coloridas artificialmente, já que a luz infravermelha não é visível ao olho humano.



As auroras sobre os polos norte e sul de Júpiter aparecem em cores mais vermelhas, enquanto a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a Terra, aparece em branco. Uma imagem mostra os anéis escuros de Júpiter e suas luas Amalthea e Adrasthea.



Lançado em dezembro de 2021 da Guiana Francesa em um foguete Ariane 5, o Telescópio Espacial James Webb está orbitando o Sol a uma distância de 1,6 milhão de quilômetros da Terra, em uma região do espaço chamada segundo ponto de Lagrange.



Demorou quase um mês para o telescópio chegar à região, onde permanece em uma posição fixa atrás da Terra e do Sol para ter uma visão clara do cosmos.



O Telescópio Webb é uma colaboração internacional entre a Nasa, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA), envolvendo mais de 10.000 pessoas.