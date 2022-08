Nicarágua transforma imóvel que era utilizado pela OEA em "Casa da Soberania"

A Nicarágua anunciou que transformou em "Casa da Soberania" o imóvel que era utilizado em Manágua pela Organização dos Estados Americanos (OEA), entidade que o governo de Daniel Ortega expulsou do país alguns meses depois de anunciar a saída da organização regional.



A casa, que tem o nome do falecido chanceler e padre Miguel D'Escoto Broockmann, foi entregue pela Procuradoria-Geral da República à Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua (UNAN), segundo a imprensa estatal.



"Este era um lugar onde funcionava o ministério de colônia que estava a serviço do império ianque, do império norte-americano", afirmou a reitora da UNAN, Ramona Rodríguez, durante a cerimônia de entrega do imóvel.



Em novembro de 2021, a Nicarágua anunciou sua saída da OEA, que acusou de interferência no país, depois que a organização não reconheceu a eleição de Ortega para um quarto mandato consecutivo, em uma votação na qual seus rivais estavam presos ou exilados.



Em abril de 2022, o governo retirou seus representantes da OEA e expulsou a organização de Manágua. Também declarou que a instalação ocupada pela entidade era de utilidade pública.



Os eventos aconteceram depois de pedidos reiterados da OEA para que o governo libertasse opositores presos e respeitasse a democracia.