Líderes árabes discutem segurança alimentar no Egito

O Egito vai sediar nesta terça-feira uma cúpula com os Emirados Árabes Unidos, Iraque, Bahrein e Jordânia na qual serão discutidas as seguranças alimentar e energética, afetadas pela invasão russa da Ucrânia, indicaram autoridades e mídias locais nesta segunda-feira (22).



Um porta-voz da presidência egípcia confirmou a celebração do encontro na terça. A Jordânica também confirmou que participaria de uma "cúpula consultiva".



A reunião, na cidade de El Alamein, contará com a presença do presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi, o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhimi, o rei Abdalá II da Jordânia e o rei do Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa.



Os cinco líderes já fizeram contato nesta segunda-feira, ao chegarem ao Egito, informou uma nota da presidência egípcia, e "trocaram pontos de vista sobre a forma de reforçar as relações bilaterais e a cooperação".



A alta dos preços do trigo desde a invasão russa da Ucrânia tem sido especialmente difícil para países como o Egito, que depende "pelo menos em 30% da Ucrânia e Rússia" para suas importações deste cereal, segundo a FAO, a organização da ONU para alimentação e agricultura.



Também será discutida, segundo esta nota oficial, as situações no Iêmen, Líbia, Síria e nos territórios palestinos.