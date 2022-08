PIB britânico sofre contração de 11% em 2020

A economia britânica sofreu uma contração de 11% em 2020, a maior queda em mais de 300 anos, devido à pandemia de covid-19, segundo dados oficiais revisados e publicados nesta segunda-feira (22).



O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) estimou inicialmente que o PIB do Reino Unido teria uma contração de 9,3% em 2020, mas revisou sua estimativa com base em dados adicionais.



A contração é a maior desde o "Grande Inverno" de 1709, segundo dados do Banco da Inglaterra.



A economia britânica, portanto, sofreu a maior queda dentro dos países do G7, embora o ONS tenha observado que apenas os Estados Unidos realizaram uma revisão semelhante até agora.



"Nossos dados mais atualizados mostram que o serviço de saúde enfrentou custos mais altos do que o estimado inicialmente, então sua contribuição geral para a economia foi menor", disse Craig McLaren, chefe de contas nacionais do ONS.



"O ano de 2020 não teve precedentes. Com restrições de movimento em vigor para conter a propagação da covid-19, vimos de longe a maior queda na atividade econômica já registrada", acrescentou McLaren.