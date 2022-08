Petro nomeia ex-guerrilheiro como diretor de inteligência na Colômbia

O filósofo Manuel Alberto Casanova, ex-companheiro de armas do presidente Gustavo Petro na dissolvida guerrilha M-19, será o novo diretor de inteligência da Colômbia.



Em um decreto com data de 18 de agosto, Casanova foi nomeado como "diretor-geral do Departamento Administrativo Nacional de Inteligência" (DNI).



Criado em 2011, o órgão será dirigido pela primeira vez por um civil que, segundo questionou a oposição, não tem experiência com inteligência e contrainteligência estratégica em segurança e defesa. Como Petro, Casanova se desarmou em 1990 como parte do acordo de paz firmado pelo M-19.



Após entregar as armas, o ex-guerrilheiro assumiu o cargo de chefe de segurança do partido político Alianza Democrática M-19, que surgiu do pacto de paz.



O DNI substitui o Departamento Administrativo de Segurança (DAS), que foi dissolvido após um escândalo de espionagem a juízes, opositores e defensores de direitos humanos sob o governo do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).



