Líder espiritual do partido ultraortodoxo israelense Shass morre aos 91 anos

O líder espiritual do partido ultraortodoxo sefardita Shass em Israel, o rabino Shalom Cohen, morreu nesta segunda-feira aos 91 anos, anunciou sua família.



"Em nome do governo israelense e de todo o povo israelense, transmito meus pêsames à família, a seus alunos e a todos que honram sua memória", disse o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid.



Nascido em Jerusalém, Cohen sucedeu o influente e emblemático membro dos Shass Ovadia Yossef, falecido em outubro de 2013.



O presidente de Israel, Isaac Herzog, expressou "tristeza" com a morte de Cohen.



"Era um líder espiritual que dirigia com humildade e modéstia uma população numerosa e importante em Israel no mundo judaico", declarou.



Shalom Cohen presidia o Conselho dos Sábios da Torá, a instância suprema do Shass, a mais importante formação judaica ultraortodoxa em Israel e a terceira no Knesset (Parlamento).



Ele era diretor da "yeshiva" Porat Yossef em Jerusalém, a principal escola sefardita talmúdica, onde estudou quando jovem.