República Dominicana avança em construção de muro na fronteira com o Haiti

A República Dominicana informou neste domingo (21) que avança na construção de um muro de 164 quilômetros que ergue na fronteira com o Haiti e convocou sete empresas a apresentarem propostas para continuar com a segunda fase do projeto, que visa a "controlar" a migração ilegal.



A primeira etapa do muro, na qual devem ser construídos cerca de 54 quilômetros, "já está avançada" e a previsão é de que termine em fevereiro de 2023, informou, em nota, o Ministério da Defesa (MIDE), encarregado da obra.



Agora, abriu-se a convocação para sete empresas "nacionais e internacionais" para construir a segunda etapa, de 110 km.



"Para a seleção, foi levada em conta a experiência e a capacidade, de acordo com as regulamentações e os procedimentos de contratação com exceção em casos de projetos de segurança nacional. As propostas serão recebidas na segunda-feira, 5 de setembro", detalhou a entidade.



Junto do muro serão construídas duas vias terrestres, torres com câmeras de vigilância e "portas em locais específicos". Será construída "uma infraestrutura adequada para regular as movimentações de pessoas, veículos e comércio, e as complexas situações sociais suscitadas em torno dos 391,6 quilômetros" que separam os dois países.



Os trabalhos desta segunda etapa "compreendem uma estrutura em muro de cimento armado, malha ciclônica e quadriculada em perfis de aço com concertina na parte superior", acrescentou o ministério.



O polêmico projeto terá um investimento aproximado de 31 milhões de dólares e é promovido pelo presidente dominicano, Luis Abinader, para "controlar" a migração ilegal e as máfias que operam na fronteira com o Haiti.



Por ali cruza um grande número de haitianos, que trabalham ilegalmente em solo dominicano, especialmente na construção e no comércio ambulante.



Organizações defensoras dos migrantes criticam a iniciativa do muro por considerar que provocará "xenofobia e racismo".



A República Dominicana tem 10,5 milhões de habitantes, dos quais 500.000 são haitianos, segundo a Pesquisa Nacional de Imigrantes.