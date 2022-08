Lava de um vulcão na Islândia para de fluir lentamente

A lava de um vulcão que entrou em erupção há quase duas semanas em Meradalir, na Islândia, quase parou de fluir neste domingo, mas é muito cedo para oficializar o fim de todas as atividades, disseram cientistas do Escritório Meteorológico da Islândia (IMO).



"Uma interrupção de atividade foi registrada na erupção em Meradalir", anunciou.



A atividade visível no nível da cratera diminuiu progressivamente nos últimos quatro dias e apenas um pequeno rio de lava ainda estava fluindo nas proximidades na manhã de domingo, talvez um provável fluxo residual de canais subterrâneos, disse o departamento.



O tremor de vibrações fracas e contínuas registrado por sismógrafos e indicando o nível de atividade vulcânica não está acontecendo agora.



"Só o tempo dirá se a atividade sísmica será ou não retomada e entrará em erupção novamente em um futuro próximo", disse a instituição.



"Ainda há risco de erupção e incerteza na região. Pede-se às pessoas que sejam cautelosas ao visitar a região", conclui a IMO.



A erupção começou em 3 de agosto na cratera a menos de 40 km da capital islandesa Reykjavík, com jatos de lava derretida que se transformaram em rocha escura à medida que esfriavam.



Esses jatos de magma a cerca de 1.200 graus Celsius formaram um cone de projeção de 40 metros de altura, do qual escapou uma espessa fumaça branca.



Em março de 2021, a última atividade vulcânica na região remontava a quase oito séculos e durou três décadas com vários episódios eruptivos de 1210 a 1240.