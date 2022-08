Bolívia doa 62 toneladas de ajuda para Cuba devido incêndio em Matanzas

A Bolívia se juntou em solidariedade internacional à Cuba neste domingo (21) devido ao incêndio em uma usina de armazenamento de petróleo em Matanzas, com uma doação de 62 toneladas de alimentos, remédios e equipamentos.



"Este ato é mais um exemplo da irmandade que nossos povos possuem", disse o chanceler boliviano Rogelio Mayta em um ato no aeroporto internacional Viru Viru, em Santa Cruz, leste do país.



Dessas 62 toneladas, 30 são doadas pelo Estado e o restante por cubanos residentes na Bolívia e organizações bolivianas ligadas à ilha.



Mayta explicou que a entrega atende ao princípio de reciprocidade, já que Cuba presta apoio à Bolívia desde 2006, com equipes de alfabetização, brigadas médicas e capacitação de profissionais de saúde.



No dia 5 de agosto, um raio provocou um grande incêndio em um tanque de petróleo na cidade cubana de Matanzas, deixando 16 mortos, em sua maioria bombeiros que combatiam o fogo.



O governo do esquerdista Luis Arce é aliado político de Cuba, uma relação fortalecida durante o mandato do ex-presidente Evo Morales (2006-2019).



"Sabemos que sempre podemos contar com a Bolívia, assim como você pode ter fé absoluta de que Cuba estará do seu lado em todas as circunstâncias", afirmou o cônsul de Cuba na cidade de Santa Cruz, Fakri Rodríguez.