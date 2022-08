JLo e Ben Affleck celebram casamento luxuoso em fazenda nos EUA

O casal de celebridades Jennifer López e Ben Affleck se casaram no sábado pela segunda vez em pouco mais de um mês. Segundo a mídia americana, a luxuosa cerimônia aconteceu na propriedade do renomado ator.



Eles haviam se casado em Las Vegas em meados de julho, mas fizeram uma cerimônia entre amigos e familiares no terreno de 35 hectares de Affleck, à beira mar no estado de Geórgia, sudeste dos Estados Unidos.



Os participantes da cerimônia de três dias incluíram o amigo de longa data de Affleck, Matt Damon, e o diretor Kevin Smith, segundo a revista People.



Os convidados usaram branco, enquanto López vestia um vestido da Ralph Lauren feito na Itália, contou a Fox News.



Imagens divulgadas pelo site de fofocas de celebridades TMZ antes do casamento mostraram que os assentos para o jantar estavam dispostos no que parecia ser um grande cais coberto, com uma lancha de tamanho significativo flutuando por perto.



Os noivos, ele de 50 anos e ela 53, se conheceram nas filmagens do criticado filme "Contato de Risco", em 2002.



Eles se tornaram uma sensação na mídia por estarem juntos, mas adiaram o casamento marcado em 2003 e anunciaram o fim do relacionamento no começo de 2004.



"Bennifer", o apelido público do casal para a primeira e altamente divulgada relação, incendiou as redes sociais no ano passado quando fotos dos dois juntos começaram a circular novamente.



Lopez e Affleck anunciaram o noivado em abril.



Esse é o quarto casamento da cantora e o segundo do ator.