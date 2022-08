Incêndios na Espanha estabilizados permitem retorno gradual dos deslocados

Os bombeiros que lutam contra um grande incêndio no leste da Espanha disseram que o fogo está a caminho de se estabilizar, permitindo que os evacuados retornem gradualmente para suas casas.



O incêndio que deflagrou na segunda-feira passada em Bejis, na região de Valência, destruiu até agora mais de 20.000 hectares e provocou a evacuação de cerca de 2.200 pessoas.



"O incêndio está em processo de estabilização. Esperamos que esta tarde ou amanhã (segunda-feira) possamos considerar o fogo estabilizado", disse o presidente da região de Valência, Ximo Puig.



"Agora é a hora de voltar à normalidade com cautela. Todas as pessoas poderão voltar (...) para suas casas a partir de agora", acrescentou.



A Direção Nacional de Segurança do governo central informou que o perímetro do incêndio atingiu 135 quilômetros.



Os bombeiros dizem que ventos mais baixos, temperaturas mais baixas durante a noite e maior umidade ajudaram a estabilizar o fogo.



Este incêndio conseguiu resistir às tempestades que caíram durante a semana, o que, por outro lado, ajudou a estabilizar o outro grande incêndio que devastou a região valenciana, o de Vall d'Ebo, que devastou cerca de 12.000 hectares de floresta e arbustos.



Este ano, a Espanha sofreu cerca de 400 incêndios florestais, segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), como resultado de ondas de calor e longos períodos de seca, que já devastaram mais de 283.000 hectares de terra, mais que o triplo da área total destruída em 2021.