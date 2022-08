Rei Mohamed VI pede a Marrocos apoio inequívoco no Saara Ocidental

O rei Mohamed VI pediu aos países parceiros de Marrocos no sábado que esclarecessem sua posição sobre a disputada soberania do Saara Ocidental e apoiassem inequivocamente Rabat.



"Quero enviar uma mensagem clara ao mundo inteiro: a pasta do Saara é o prisma através do qual o Marrocos considera seu entorno internacional", disse o rei em um discurso televisionado. "É também claramente o parâmetro que mede a sinceridade das amizades e a eficácia das alianças que estabelecemos", acrescentou.



"Em alguns países que estão entre nossos parceiros, novos ou tradicionais, cujas posições sobre o Saara são ambíguas, esperamos que eles esclareçam e revejam seu posicionamento, de uma forma que não se preste a nenhum mal-entendido", alertou o soberano.



O monarca não especificou a que países se dirige, mas celebrou a posição dos Estados Unidos, que sob a presidência de Donald Trump reconheceu o "caráter marroquino" deste território.



Mohamed VI também saudou a virada da Espanha e da Alemanha, que agora apoiam o plano de autonomia de Rabat para resolver o longo conflito no Saara.



Ex-colônia espanhola, disputada há décadas entre Marrocos e os separatistas saharauis da Frente Polisario, é considerada um "território não autônomo" pela ONU.



Rabat controla 80% de seu território e propõe autonomia sob sua soberania, enquanto a Polisario, apoiada pela Argélia, solicita um referendo de autodeterminação contemplado pela ONU.