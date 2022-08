Alto funcionário da inteligência ucraniana é encontrado morto

Um chefe regional do serviço de inteligência ucraniano SBU foi encontrado morto em sua casa no centro da Ucrânia, disse a promotoria neste domingo (21).



Oleksandr Nakonechny foi encontrado por sua esposa com ferimentos de bala no sábado em um quarto de seu apartamento na cidade de Kropivnitski depois que ela ouviu tiros, disse a promotoria no Telegram.



A polícia abriu uma investigação, mas não forneceu mais detalhes sobre a morte. Um político local, Andrii Lavrus, escreveu no Telegram que Nakonechny deu um tiro na cabeça.



A informação não pôde ser confirmada imediatamente.



Nakonechny chefiava a SBU na região de Kirovograd, no centro do país, desde janeiro de 2021.



Em julho, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky demitiu o chefe da SBU, Ivan Bakanov, que também era seu amigo de infância, alegando que não estava fazendo o suficiente para proteger a agência de espiões e colaboradores russos.



Zelensky disse que ia revisar o pessoal da SBU. Vários funcionários de alto escalão da agência foram demitidos nos últimos meses.