Forças somalis põe fim a ataque extremista a hotel em Mogadíscio (oficial de segurança)

As forças de segurança da Somália puseram fim a um ataque sangrento de extremistas islâmicos do grupo Al Shabab a um hotel da capital, Mogadíscio, após 30 horas de cerco, disse à AFP um oficial de segurança por volta da meia-noite deste sábado (20), hora local.



"As forças de segurança puseram fim ao assédio agora e os atacantes estão mortos. Não recebemos disparos do edifício na última hora", disse o oficial sob a condição do anonimato.



O funcionário não deu informações sobre o número de falecidos no hotel Hayat, nem dos milicianos do Al Shabab executados, mas disse que o governo ofereceria uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre o episódio na manhã de domingo.



O hotel ficou destruído após um bombardeio das forças de segurança para eliminar os atacantes entrincheirados, mas suas ruínas serão examinadas em busca de possíveis explosivos que tenham podido ser instalados, explicou.



Anteriormente, um encarregado de segurança havia dito que 13 civis haviam morrido, enquanto um diretor de um hospital informou que cerca de 40 feridos no ataque e em um disparo de morteiro em outra região da cidade eram tratados no local.