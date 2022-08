A menos 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas neste sábado (20), quando um caminhão que perdeu os freios atropelou uma multidão em uma cidade do sudeste da Turquia, anunciou o ministro turco da Saúde.



"Dezesseis pessoas perderam a vida e 29 ficaram feridas, oito delas com gravidade, no acidente provocado pela ruptura dos freios de um caminhão, que atropelou uma multidão em Derik", cidade da província de Mardin, informou pelo Twitter o ministro, Fahrettin Koca.