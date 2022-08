Movimento reformista no Irã pede libertação de conhecido político reformista

A principal coalizão reformista do Irã pediu neste sábado (20) a libertação de uma de suas principais figuras, o político Mostafa Tajzadeh, detido desde julho por "atacar a segurança do Estado".



"Em nome da Frente de Reforma, peço insistentemente que liberte (Tajzadeh) o mais rápido possível", escreveu o líder da coalizão Behzad Nabavi em uma carta aberta enviada à autoridade judicial e publicada pela mídia local.



Crítico regular do poder na mídia, Tajzadeh, 65 anos, foi preso em 8 de julho em sua casa em Teerã, e em 13 de agosto seu julgamento começou em um tribunal revolucionário.



Nabavi observou que o caso de Tajzadeh deve ser "examinado em uma sessão pública do tribunal" e "por um promotor imparcial".



Da mesma forma, ele insistiu que Tajzadeh "apenas expressa suas opiniões e análises" e lamentou que tenha sido "mantido em confinamento solitário".



Vice-ministro do Interior durante a presidência do reformista Mohamad Khatami (1997-2005), Tajzadeh esteve preso entre 2009 e 2016 após o anúncio oficial da reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, contestado pela oposição unida em torno dos reformistas Mehdi Karoubi e Mir Hosein Mousavi, ambos em prisão domiciliar por mais de uma década.



Em 2021, apresentou-se como candidato às eleições presidenciais que deram vitória ao religioso ultraconservador Ebrahim Raisi, mas sua candidatura foi rejeitada.