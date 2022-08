Espanha afirma que incêndio que assola leste do país foi contido

O controle do enorme incêndio de Bejís, que devasta a região espanhola de Valência (leste) e que queimou milhares de hectares de floresta, avança favoravelmente e seu progresso foi contido, informaram serviços de emergência e autoridades neste sábado (20).



"O incêndio está evoluindo favoravelmente. Não há chamas na maior parte do perímetro", tuitaram os serviços de emergência 112 região de Valência no início da manhã.



"Temos trabalhado (...) em barrancos de difícil acesso, onde havia chamas", acrescentaram.



O presidente regional, Ximo Puig, também anunciou que "a evolução do incêndio de Bejís é favorável e o avanço do fogo foi contido".



A Direção Nacional de Segurança do governo central informou que o perímetro do incêndio foi de 135 km e que "se mantém a evacuação preventiva de 2.200 moradores" e "a ordem de confinamento de cerca de 1.500 pessoas" em duas cidades, Alcublas e Andilla.



Os 2.200 deslocados pelo incêndio, segundo esta fonte, começaram a voltar para suas casas, informou o governo valenciano.



"Já está começando uma desescalada na evacuação", anunciou Puig, em declarações à imprensa.



Cerca de 40 meios aéreos e centenas de bombeiros continuam trabalhando para extinguir este incêndio na província de Castellón, que começou na segunda-feira e que causou particular preocupação ao aproximar-se do parque natural de Sierra Calderona.



O incêndio chegou a resistir às tempestades que caíram no meio da semana, o que, por outro lado, ajudou a estabilizar o outro grande incêndio que devastou a região valenciana, o de Vall d'Ebo.



Segundo dados do sistema europeu de informação geoespacial Copernicus, divulgados neste sábado, o incêndio de Bejís queimou 17.500 hectares, e o Vall d'Ebo 9.300.



Este ano, a Espanha sofreu cerca de 400 incêndios florestais, segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), como resultado de ondas de calor e longos períodos de seca, que já devastaram mais de 283.000 hectares de terra, mais que o triplo da área total destruída em 2021.



O episódio mais dramático da semana vivida em Valência ocorreu na noite de terça-feira, quando um comboio com cerca de 50 passageiros entrou na zona do incêndio de Bejís, num incidente que deixou uma dezena de feridos, três deles graves.



O trem partiu de Valência em direção à cidade de Saragoça (nordeste) e a motorista, que não tinha sido alertada para o perigo, encontrou as chamas e foi obrigada a dar meia-volta. Mas durante a manobra, alguns passageiros entraram em pânico e saíram do trem, sendo feridos pelas chamas.