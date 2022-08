Ao menos 15 mortos em inundações no norte da Índia

Pelo menos 15 pessoas morreram no norte da Índia em inundações ou deslizamentos de terra causados por chuvas de monções, anunciaram autoridades neste sábado (20).



Inundações e deslizamentos de terra são frequentes na Índia durante a estação das monções, de junho a setembro e, segundo especialistas, as mudanças climáticas estão aumentando sua frequência e gravidade.



No distrito de Mandi, no estado de Himachal Pradesh (norte), as inundações destruíram duas casas e mataram oito pessoas, segundo um comunicado do governo.



Deslizamentos de terra e inundações causaram outras sete mortes no mesmo estado, acrescentou o comunicado.



O estado altamente turístico de Himachal Pradesh é conhecido por suas montanhas cobertas de neve, no sopé do Himalaia.



Em julho, oito pessoas morreram em enchentes que atingiram um acampamento de peregrinos na vizinha Caxemira.



Em junho também houve fortes chuvas nas regiões do nordeste da Índia. Quase 40 pessoas morreram em um deslizamento de terra, que submergiu um acampamento contendo trabalhadores ferroviários e reservistas do exército no estado de Manipur.