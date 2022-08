Sobe para 13 o número de mortos em ataque jihadista a hotel na Somália

O número de mortos em um ataque de jihadistas da Al-Shabab a um hotel na capital da Somália, Mogadíscio, subiu para 13, disse um funcionário dos serviços de segurança neste sábado (20).



"Recebemos a informação de que a morte de mais cinco vítimas foi confirmada e o número total de civis mortos pelos terroristas agora é de 13", disse Mohamed Abdikadir à AFP.



O policial Ibrahim Duale também confirmou que o ataque deixou mais de 10 pessoas mortas, mas disse que a polícia divulgará um relatório atualizado mais tarde, assim que o cerco ao hotel Hayat terminar.



Segundo ele, a maioria dos civis que estava no hotel no momento do ataque lançado pelos combatentes do Al Shabab na noite de sexta-feira foi resgatada.



"As forças de segurança anunciarão a qualquer momento que o cerco ao hotel acabou, isso levou muito tempo devido à complexidade da missão de resgate", disse Duale à AFP.



Mohamed Abdirahman Jama, funcionário de um hospital de Mogadíscio, disse que o hospital estava tratando pelo menos 40 pessoas feridas no ataque ao hotel e em outro ataque com morteiros em outra área da capital.