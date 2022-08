Sobe para 20 o número de mortos em incêndio em boate na Tailândia

O saldo do incêndio no início de agosto em uma boate perto da cidade turística de Pattaya, um dos mais mortais dos últimos anos na Tailândia, chegou a 20 mortos, informaram as autoridades na noite de sexta-feira.



O incidente foi declarado na madrugada de 5 de agosto na boate Mountain B, perto de Pattaya, cerca de 180 quilômetros a sudeste de Bangcoc. O saldo anterior era de 17 mortos.



A princípio, os serviços de resgate encontraram 13 corpos carbonizados dentro do estabelecimento. Mais sete pessoas morreram de queimaduras, disseram autoridades de saúde na província de Chonburi, onde o drama ocorreu. Todas as vítimas são de nacionalidade tailandesa.



Outras 25 pessoas seguem em atendimento médico e 9 com assistência respiratória.



A presença de espuma acústica nas paredes favoreceu a propagação do fogo no local, que os bombeiros demoraram mais de três horas a apagar.



Um policial da província de Chonburi confirmou neste sábado que os proprietários da boate, pai e filho, foram acusados de morte imprudente e operação do local sem licença.



Ambos foram libertados sob fiança por um tribunal local, disse ele. Por sua vez, o primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha, ordenou a abertura de uma investigação.