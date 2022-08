Petróleo fecha em leve alta por crise do gás na Europa

Os preços do petróleo tiveram a terceira alta consecutiva nesta sexta-feira, diante do agravamento da crise do gás na Europa.



O barril do Brent para entrega em outubro subiu 0,13%, para US$ 96,72, e o do WTI para setembro, 0,29%, para US$ 90,77.



Para Matt Smith, analista da Kpler, os preços foram puxados pelo anúncio da russa Gazprom de uma suspensão dos envios de gás para a Europa pelo gasoduto Nord Stream 1 entre 31 de agosto e 2 de setembro, oficialmente para trabalhos de manutenção.



O Nord Stream 1 já havia interrompido suas atividades para manutenção em julho. Desde que voltou a operar, a Gazprom limitou seus envios a uma fração de sua capacidade.



"À medida que os preços sobem, as refinarias e centrais (de energia) irão recorrer aos produtos refinados" para fazerem suas instalações funcionar, quando possível, "uma vez que é realmente mais barato do que comprar gás natural", o que pesará nos preços do petróleo e seus derivados, explicou Matt Smith.



GAZPROM