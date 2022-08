Restos humanos são encontrados em águas termais do parque de Yellowstone

Guardas florestais encontraram um pé humano boiando em uma piscina natural do parque nacional de Yellowstone, informaram nesta sexta-feira (19) as autoridades, alertando os visitantes que se mantenham longe das águas termais.



O pé foi encontrado dentro de um sapato em Abyss Pool, uma das fontes termais mais profundas do parque, cuja temperatura gira em torno de 60ºC.



"As evidências da investigação até agora sugerem que um incidente envolvendo um indivíduo provavelmente ocorreu na manhã de 31 de julho de 2022 em Abyss Pool", disse um comunicado das autoridades do parque, que atualmente excluem a possibilidade de um homicídio.



Acidentes não são incomuns nas piscinas termais que brotam pelo parque nacional mais antigo dos Estados Unidos.



Em 2016, um jovem morreu depois de escorregar e cair em uma fonte termal na bacia Norris Geyser. No ano passado, duas pessoas tiveram que ser tratadas após sofrerem queimaduras nas águas do parque.



"O solo em áreas hidrotermais é frágil e fino, e há água fervendo logo abaixo da superfície", acrescentou o comunicado, alertando os visitantes para "permanecer nas trilhas designadas".



Yellowstone, que recebeu mais de 4,8 milhões de visitantes no ano passado, abrange cerca de 9.000 km² quadrados nos estados de Wyoming, Idaho e Montana.



O parque inclui fontes termais, lodaçais, saídas de vapor e cerca de metade dos gêiseres ativos do mundo, incluindo o famoso Old Faithful.