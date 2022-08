Ilhas Salomão obtêm empréstimo de US$ 66 milhões da China

As Ilhas Salomão anunciaram na quinta-feira que conseguiram um empréstimo de 66 milhões de dólares da China para pagar à empresa Huawei a construção de 161 torres de telecomunicações no país insular do Pacífico.



O acordo é a primeira linha de financiamento recebida de Pequim desde a assinatura, em abril, de um acordo de segurança vago entre China e Ilhas Salomão.



Será um empréstimo com prazo de 20 anos do banco estatal Export-Import Bank of China, que pagará pela construção das torres por parte do grupo de tecnologia chinês, informou o governo.



As Ilhas Salomão se aproximaram da China a partir de 2019, quando romperam laços com Taiwan e reconheceram diplomaticamente Pequim, o que provocou suspeitas da Austrália e dos Estados Unidos.



As potências ocidentais afirmam que a China poderia usar o acordo de segurança para construir uma base militar neste arquipélago do Pacífico, algo que o primeiro-ministro Manasseh Sogavare nega.



