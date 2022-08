Apple alerta para falha que permite controlar iPhones e Macs

A Apple alertou sobre uma falha que permite que hackers tomem o controle de iPhones, iPads e computadores Mac, e pediu aos usuários que instalem a última atualização de emergência do software.



A gigante da tecnologia oferece desde quarta-feira atualizações de sistema para corrigir uma vulnerabilidade detectada por hackers.



"A Apple está ciente de uma relatório que indica que este problema pode ter sido explorado ativamente", indicou a empresa com sede no Vale do Silício.



A Apple não informou se tem informação sobre como a falha de segurança pode ter sido explorada por hackers.



De acordo com a descrição técnica, um hacker poderia aproveitar a falha para assumir o controle dos dispositivos, ganhando acesso a todos seus dados e capacidades.



