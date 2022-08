Petróleo mantém recuperação em meio a ceticismo sobre acordo com Irã

Os preços do petróleo tiveram uma segunda sessão consecutiva de altas nesta quinta-feira (18), devido a compras a baixo preço, boas notícias sobre a demanda nos Estados Unidos e ceticismo sobre um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear.



O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 3,13% a US$ 96,59 em Londres.



Enquanto isso, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro subiu 2,71% a US$ 90,50 em Nova York.



"Houve uma correção durante uma semana e meia e o informe de ontem (quarta-feira, sobre as reservas nos Estados Unidos, que mostrou uma forte queda de estoques) foi a oportunidade para uma retomada", explicou Stephen Schork, analista e autor do Schork Report.



Alguns operadores compraram quando o barril de WTI fechou na terça em um mínimo em quase sete meses, antes da invasão russa da Ucrânia.



A demanda americana de petróleo disparou quase 9% em uma semana.



Para Edward Moya, da Oanda, alguns indicadores macroeconômicos robustos publicados esta semana "impulsionaram o otimismo sobre um aumento da demanda de petróleo".



"O mercado tinha começado a integrar a possibilidade de um acordo" sobre o programa nuclear iraniano, "mas a falta de novas informações deixou os operadores mais céticos", destacou em nota Bart Melek, da TD Securities.



A União Europeia e Estados Unidos estudam desde a terça-feira a resposta do Irã ao documento enviado pela UE.



Se um acordo for alcançado, se as sanções ao petróleo iraniano caírem, o mercado teria de novo um produtor importante no jogo e aumentaria a oferta mundial de petróleo.



"A próxima notícia" sobre estas negociações "determinará a direção dos preços do petróleo", concluiu Stephen Schork.