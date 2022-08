Lula mantém vantagem mas Bolsonaro avança nas intenções de voto, mostra Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém uma ampla vantagem de 15 pontos nas intenções de voto sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que reduziu a diferença entre os dois a pouco mais de 40 dias do primeiro turno das eleições, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (18).



Lula, 76 anos, mantém 47% das intenções de voto para o pleito de 2 de outubro, contra 32% para o presidente, de acordo com uma nova consulta do instituto Datafolha.



Na pesquisa anterior, publicada em 28 de julho, a diferença na intenção de voto entre os dois candidatos era de 18 pontos percentuais: Lula tinha 47%, e Bolsonaro, 29%. Em maio, a diferença entre os candidatos do PT e do PL alcançou 21 pontos, o que mostra um avanço progressivo do presidente.



O governo Bolsonaro aumentou a partir deste mês de 400 para 600 reais ao mês o benefício do programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, criado por Lula, para 20,2 milhões de famílias vulneráveis, entre outras iniciativas, como o pagamento de ajudas a caminhoneiros. Além disso, o governo reduziu os impostos sobre os combustíveis, conseguindo baixar os preços, que subiram fortemente no último ano, muito acima da inflação (10,07% em 12 meses até julho).



Segundo o Datafolha, com a vantagem mantida por Lula, o ex-presidente teria chances de vencer a eleição no primeiro turno, com 51% dos votos válidos, (exceto brancos e nulos) contra 35% para Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, Lula venceria o presidente por 54% contra 37% dos votos, prossegue o Datafolha, que atribuiu em julho aos dois 55% e 35%, respectivamente.



Os dois candidatos protagonizam a corrida presidencial mais polarizada em décadas, muito distantes dos demais candidatos. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), com 7% das intenções de voto, o único que se destaca no pelotão de candidatos com até 2%.



A campanha presidencial teve início nesta terça-feira, com atos simbólicos de Bolsonaro, que conduziu um comício em Juiz de Fora, cidade mineira onde foi esfaqueado em 2018, e Lula, que esteve em uma fábrica automotiva em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde iniciou sua trajetória como líder sindical. Mas os dois candidatos mantêm há meses uma agenda pesada de aparições públicas em vários pontos do país.



O Datafolha entrevistou 5.744 pessoas entre terça-feira e hoje, em 281 cidades brasileiras, e seus resultados consideram uma margem de erro de 2 pontos.