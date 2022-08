Bolsonaro se envolve em confusão com influenciador que o insultou em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro se envolveu em uma confusão nesta quinta-feira (18) com um influenciador digital que o questionou e insultou chamando-o de "vagabundo" e "tchutchuca do Centrão", agarrando o homem pela camiseta e pelo braço enquanto ele gravava um vídeo.



As imagens do incidente em Brasília mostram Bolsonaro segurando o homem, em uma aparente tentativa de tomar o seu telefone celular, enquanto ele filmava a si próprio criticando o presidente aos gritos.



O site G1, que publicou o vídeo, identificou o homem como Wilker Leão, que se apresenta como advogado, cabo do Exército, aficionado da política e entusiasta dos militares, com 127.000 seguidores no TikTok.



A discussão ocorreu quando um Bolsonaro sorridente cumprimentava apoiadores do lado de fora do Palácio da Alvorada. Filmando com seu celular, Leão se aproximou do presidente e perguntou por que ele havia se aliado ao "Centrão" e sancionado uma lei limitando a delação premiada, usada em investigações contra a corrupção.



Uma pessoa não identificada afastou Leão e o jogou no chão, mas ele se levantou e voltou a se aproximar do presidente, que havia entrado em seu carro, chamando-o de "covarde" e "vagabundo".



Bolsonaro, então, desceu do carro e enfrentou o influenciador. "Vem cá, quero falar contigo", disse o presidente, que, primeiramente, segurou Leão pela camiseta, e depois o agarrou pelo braço. Os seguranças do presidente afastaram o rapaz, que também gravou vídeos criticando a esquerda.



Minutos depois, Bolsonaro permitiu que ele se aproximasse e falou com ele rapidamente. "Eu preciso aprovar as coisas no Parlamento, certo?", disse o presidente, antes de voltar para o carro e ir embora.



Nem Leão, nem o gabinete do presidente responderam imediatamente aos pedidos de comentários.



Bolsonaro, 67 anos, tentará a reeleição em outubro, e terá como principal concorrente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que lidera as pesquisas de intenção de voto.