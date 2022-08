Incêndio atinge depósito de munições russo próximo à fronteira ucraniana

Duas cidades russas foram evacuadas nesta quinta-feira (18) devido a um incêndio em um depósito de munições perto da fronteira com a Ucrânia, informaram autoridades locais.



O incêndio ocorre dois dias depois de várias explosões registradas em uma base militar e outro depósito de munições na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.



"Um depósito de munições pegou fogo perto da cidade de Tomonovo", localizada a menos de 50 km da fronteira com a Ucrânia, na província russa de Belgorod, disse o governador regional, Viacheslav Gladkov, em um comunicado.



Não houve vítimas, mas os habitantes de Timonovo e da cidade vizinha de Soloti foram "deslocados para uma distância segura", acrescentou, explicando que uma investigação sobre as causas do incidente foi aberta.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, vê-se uma enorme bola de fogo que produz uma fumaça escura. Outro vídeo mostra várias explosões sucessivas à distância.



No início de agosto, a explosão de munições destinadas à força aérea russa perto do aeródromo militar de Saki, na Crimeia, causou um morto e vários feridos.



Dias depois, explosões foram registradas em um depósito de munições da Crimeia, que a Rússia atribuiu a um ato de "sabotagem" da Ucrânia.



Desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou, no final de fevereiro, o governo russo acusa reiteradamente as forças ucranianas de executarem bombardeios em seu território, especialmente na região de Belgorod.



No mês passado, vários mísseis atingiram a cidade de Belgorod - capital da província - e causaram quatro mortes, segundo autoridades locais.



No início de abril, o governador regional acusou a Ucrânia de ter bombardeado com dois helicópteros um depósito de combustível de Belgorod.