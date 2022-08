ONU alerta que danificar a usina nuclear ucraniana em Zaporizhzhia seria 'suicídio'

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou nesta quinta-feira(18) que qualquer dano à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, seria "suicídio", depois que a Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente de bombardear o local.



"Devemos dizer as coisas como são: qualquer dano potencial a Zaporizhzhia seria suicídio", declarou Guterres em Lviv (oeste da Ucrânia), onde mais uma vez pediu que a usina fosse "desmilitarizada".



Guterres se declarou "profundamente preocupado" com a situação da usina e pediu que ela não fosse usada "para nenhuma operação militar".



"Precisamos urgentemente de um acordo para restaurar Zaporizhzhia como uma infraestrutura unicamente civil e garantir a segurança da região", disse ele.



Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de terem bombardeado a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.



As forças russas ocuparam a instalação em março, poucas semanas depois de invadir a ex-república soviética.



O governo ucraniano garante que a Rússia armazena armas pesadas na fábrica e que de lá bombardeia suas posições.



Também acusa as tropas russas de alvejar setores da usina para atribuir os bombardeios à Ucrânia.



As autoridades russas negaram ter implantado armas pesadas no local e afirmaram que existem apenas unidades encarregadas de garantir a segurança das instalações.



Moscou também acusou Kiev de preparar uma "provocação" na central durante a visita do secretário-geral da ONU à Ucrânia.