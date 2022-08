Complexo megalítico com mais de 500 menires é descoberto em Andaluzia

Um complexo megalítico com mais de 500 menires de milhares de anos foi encontrado no sul da Espanha e pode ser um dos maiores da Europa, explicaram nesta quinta-feira(18) à AFP os arqueólogos responsáveis pela descoberta.



O sítio ocupa uma fazenda de 600 hectares entre as cidades de Ayamonte e Villablanca, na província de Huelva (sudoeste), perto do rio Guadiana, que se tornaria uma plantação de abacate, mas cujo potencial arqueológico exigia um levantamento que revelasse sua importância.



"Trata-se da maior concentração e diversidade de menires da Península Ibérica agrupados em um só lugar", explicou José Antonio Linares, pesquisador da Universidade de Huelva e um dos três diretores do projeto. "É um grande sítio megalítico na Europa", arriscou Linares.



É provável que as primeiras pedras verticais da propriedade La Torre-La Janera tenham sido erguidas entre o quinto e sexto milênios antes de Cristo.



"Os menires são os elementos mais numerosos documentados: 526 estão conservados in situ ou deitados", o seu tamanho variaria de 1 a 3 metros de comprimento, e apresentam-se nas mais diversas formas, explicam os responsáveis pelas escavações em um artigo publicado na revista Trabajos de Prehistoria.



As obras para escavar estes monumentos estão inicialmente previstas para até 2026, mas "entre a campanha de trabalho deste ano e a seguinte, já haverá uma parte que poderá ser visitada", acrescentou o pesquisador.