Pesquisa aponta amplo favoritismo de Liz Truss para suceder Boris Johnson em Downing Street

A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, é a favorita para assumir o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, em substituição a Boris Johnson, de acordo com uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (18).



Truss tem 32 pontos de vantagem sobre o rival na disputa, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak: 66% dos membros do Partido Conservador apoiam e apenas 34% pretendem votar em Sunak, de acordo com a pesquisa News que não considera os 13% que se declaram indecisos.



Há duas semanas, uma pesquisa Times apontava uma vantagem de 38 pontos.



Vários debates, alguns tensos, foram organizados nas últimas semanas entre os dois candidatos à sucessão de Boris Johnson, em um contexto econômico e social particularmente difícil, com inflação superior a 10% em ritmo anual e greves em vários setores devido ao colapso do poder aquisitivo da população.



Boris Johnson foi obrigado a renunciar em 7 de julho, depois que mais de 50 funcionários do governo pediram demissão, cansados dos escândalos e mentiras do primeiro-ministro demissionário.



Os 200.000 integrantes do Partido Conservador votam por correspondência ou online para designar quem o sucederá como líder do partido e, portanto, como chefe de Governo.



Quase 57% dos membros do partido (majoritariamente homens, brancos, mais velhos) afirmam que já votaram e outros 38% informaram que ainda não registraram o voto. Liz Truss, de 47 anos, à direita do partido e que se considera pupila de Margaret Thatcher, tem 37 pontos de vantagem entre os que já votaram (68% contra 31% para Sunak).



A pesquisa, que ouviu 1.089 membros do partido, mostra que os dois candidatos continuam sendo menos populares que Boris Johnson, que se estivesse na disputa eleitoral receberia 46% dos votos dos membros do partido, contra 24% para Truss e 23% para Sunak.