Distúrbios durante operação em campo de refugiados na Grécia

Policiais e migrantes se enfrentaram nesta quinta-feira (18) durante a operação de retirada de um acampamento de refugiados de Atenas.



A tentativa de expulsar os 670 ocupantes do acampamento de Eleonas começou de madrugada, quando a polícia retirou barricadas instaladas na entrada do local.



Os migrantes e os ativistas que defendiam os refugiados enfrentaram os policiais, que usaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes.



"Em cooperação com a prefeitura de Atenas, procedemos o fechamento do campo de Eleonas, pois a modernização da área avança e há vagas disponíveis em outras estruturas", explicou o ministro da Migração, Notis Mitarachi, no Twitter.



"Infelizmente, um pequeno número de migrantes e grupos que os apoiam estão tentando prejudicar o processo", acrescentou.



"Todos os migrantes transferidos assinaram uma declaração de consentimento", afirmou à AFP uma fonte do ministério da Migração.



Eleonas foi o primeiro campo de refugiados aberto na Grécia continental, em agosto de 2015.



A maioria dos refugiados e migrantes de Eleonas, onde vivem dentro de contêineres, será transferida para Schisto, o último campo de refugiados que resta na capital grega.



A Grécia é uma das principais portas de entrada na Europa para as pessoas que migram da África e do Oriente Médio.