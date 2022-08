Homem acusado de 'financiar' o genocídio de Ruanda será julgado em setembro

O homem acusado de "financiar" o genocídio de Ruanda de 1994, Félicien Kabuga, começará a ser julgado em Haia em 29 de setembro, acusado de genocídio e crimes contra a humanidade.



Kabuga, que era um dos homens mais procurados do mundo, foi detido em maio de 2020 perto de Paris, depois de passar 25 anos foragido, e transferido para Haia.



Ele é acusado de participar na criação das milícias hutu Interahamwe, as principais forças armadas do genocídio de 1994 que provocou 800.000 mortes, segundo a ONU, em particular entre a minoria tutsi.



"A câmara ordena que o julgamento comece na unidade de Haia com as alegações iniciais em 29 de setembro... e que os depoimentos comecem em 5 de outubro", afirmou o juiz Iain Bonomy, do Mecanismo para Tribunais Criminais Internacionais (MTPI).



Kabuga, 89 anos, ouviu a declaração do juiz com fones de ouvido. Ele foi levado para o tribunal em uma cadeira de rodas.



A princípio ele compareceria ao tribunal de Arusha, que tem uma unidade do MTPI, mas os juízes decidiram que deve permanecer em Haia.



Os advogados de defesa tentaram interromper o processo por motivos de saúde, mas os juízes consideraram em junho que ele estava apto para ser julgado.



Bonomy afirmou que o réu comparecerá ao tribunal "três vezes por semana durante duas horas cada dia".



Kabuga está preso na unidade de detenção do tribunal, a poucos quilômetros de distância.



Ele terá permissão para acompanhar as audiências por videoconferência em caso de necessidade, anunciou o juiz.



Ao ser questionado se tinha algo a declarar ao tribunal, Kabuga afirmou a Bonomy que deseja mudar de advogado.



- Anos como foragido -



O advogado Emmanuel Altit declarou que o cliente é inocente durante sua primeira audiência em Haia, em novembro de 2020.



Kabuga enfrenta seis acusações, incluindo uma de genocídio e três de crimes contra a humanidade: perseguição, extermínio e assassinato.



A ONU afirma que 800.000 pessoas foram assassinadas em Ruanda em 1994, durante um massacre de 100 dias que chocou o mundo.



Kabuga, aliado do então partido governante de Ruanda, supostamente ajudou a criar o grupo de milícia hutu Interahamwe e a Rádio-Televisão Livre das Mil Colinas (RTLM), cujos programas incitavam os assassinatos.



A RTLM também identificava os esconderijos dos tutsis, segundo os promotores do processo.



Mais de 50 testemunhas devem comparecer ao julgamento.



Os promotores afirmam que Kabuga controlava o conteúdo das transmissões da RTLM e dava as ordens, incitava, criava, facilitava e não tomava medidas para impedir a divulgação das mensagens de ódio.



Ele também é acusado de ter contribuído para a compra em larga escala de facões que foram distribuídos aos milicianos, sob ordens de matar tutsis.



Em julho de 1994, Kabuga se refugiou na Suíça antes de ser expulso e depois seguiu temporariamente para Kinshasa. Em 1997 foi localizado em Nairóbi, mas conseguiu escapar de uma operação para prendê-lo, assim como de outra em 2003, segundo a ONG especializada TRIAL.



De acordo com as autoridades francesas, ele também viveu na Alemanha e na Bélgica. O governo dos Estados Unidos chegou a oferecer uma recompensa de cinco milhões de dólares por sua prisão.