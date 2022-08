Inundações no noroeste da China deixam 16 mortos e dezenas de desaparecidos

Ao menos 16 pessoas morreram e dezenas são consideradas desaparecidas após inundações na região noroeste da China que provocaram deslizamentos de terra e a mudança de curso de um rio, informou a imprensa estatal.



As inundações aconteceram em uma área montanhosa da província de Qinghai e afetaram mais de 6.200 moradores de seis localidades, de acordo com o canal oficial CCTV.



"Dezesseis pessoas morreram e 36 estão desaparecidas", informou a emissora, que também citou operações de resgate.



O evento ocorre durante um verão de calor extremo na China, com recordes históricos de temperatura em várias cidades.



As inundações foram provocadas por uma tempestade intensa e repentina na quarta-feira à noite.



Os cientistas afirmam que os fenômenos meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes devido à mudança climática e devem continuar aumentando com o aquecimento global.



Em junho, grandes inundações provocaram o deslocamento de quase meio milhão de pessoas no sul da China e causaram danos avaliados em 250 milhões de dólares.



No sábado, no sudoeste do país, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em inundações.



Ao mesmo tempo, também no sudoeste, milhões de pessoas enfrentam cortes de energia elétrica esta semana porque a onda de calor levou o sistema de energia ao limite e provocou a paralisação das fábricas.