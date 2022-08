China enviará tropas à Rússia para exercícios militares

A China enviará tropas à Rússia para participar em exercícios militares conjuntos com o objetivo de "melhorar o nível de colaboração estratégica", informou o ministério da Defesa do país asiático.



Pequim e Moscou mantêm vínculos na área de defesa e o governo chinês afirmou que deseja levar as relações bilaterais a "um nível mais elevado", mesmo no momento em que a Rússia enfrenta sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.



O ministério da Defesa da China explicou na quarta-feira que a participação do país nos exercícios anuais "Vostok", que acontecerão de 30 de agosto a 5 de setembro, de acordo com Moscou, é parte do acordo de cooperação bilateral entre as duas potências.



O ministério chinês informou que as manobras também terão as participações de Índia, Belarus, Mongólia e Tadjiquistão, entre outros.



"O objetivo é aprofundar a cooperação prática e amistosa entre os exércitos dos países participantes, melhorar o nível de colaboração estratégica entre as partes e fortalecer a capacidade de resposta a várias ameaças de segurança", acrescentou em um comunicado.



China e Índia foram acusadas de fornecer cobertura diplomática à Rússia durante os meses de guerra na Ucrânia, sem aderir às sanções ocidentais e ao fornecimento de armas a Kiev.



Mas Pequim destacou que sua participação nos exercícios conjuntos "não têm relação com a atual situação internacional e regional".



Estas serão as segundas manobras conjuntas entre China e Rússia em 2022.



Bombardeiros dos dois países participaram de 13 horas de exercícios perto do Japão e da Coreia do Sul em maio, o que forçou a mobilização de caças dos dois países no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitava Tóquio.



O porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos, Ned Price, disse que os vínculos cada vez mais estreitos entre China e Rússia minam a segurança global, mas que Washington não faz qualquer interpretação das manobras.



"A maioria dos países envolvidos também participa em um amplo leque de exercícios militares e intercâmbios com os Estados Unidos", disse.