Incêndios florestais deixam 26 mortos na Argélia

Vinte e seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em incêndios florestais no norte da Argélia, anunciou nesta quarta-feira o ministro argelino do Interior, Kamel Beldjoud.



Entre os feridos, o balanço mais recente da Defesa Civil detalha 41 pessoas com dificuldades respiratórias e quatro com queimaduras de diversas gravidades, em Souk Ahras, fronteira com a Tunísia.



Estradas estavam bloqueadas e as chamas ardiam perto de algumas cidades do país, segundo a imprensa, enquanto autoridades mobilizavam helicópteros para tentar conter as chamas.



A imprensa local exibiu imagens de moradores fugindo de suas casas diante da chegada do fogo em Souk Ahras, de onde cerca de 350 habitantes foram removidos. "Existem 39 incêndios ativos em 14 wilayas (prefeituras)", informou a Defesa Civil, destacando que a wilaya de El Tarf registra o maior número de incêndios (16), incluindo um bom número ainda ativo.



Com as 26 mortes desta quarta-feira, o balanço do verão de 2022 é de 30 mortos. Os incêndios florestais no país, o maior da África, pioram a cada ano, devido ao aquecimento global.