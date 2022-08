Saída espacial russa foi interrompida por problema na roupa de astronauta

Uma caminhada de astronautas no exterior da Estação Espacial Internacional (ISS) precisou ser suspensa nesta quarta-feira (17) por um problema na bateria de um dos trajes, informaram as agências espaciais americana e russa.



"Pare tudo e volte para dentro", foi a ordem recebida por Oleg Artemiev, um dos tripulantes da ISS, quando já havia feito mais de duas horas de caminhada espacial.



O cosmonauta acabara de informar irregularidades nos dados que indicavam a voltagem de sua roupa espacial.



"Oleg, deve retornar à câmara de ar o mais rápido possível", pediram-lhe várias vezes, segundo as palavras dos funcionários russos em contato direto com os cosmonautas, traduzidas para o inglês no vídeo sobre a saída divulgado pela Nasa.



"Por favor, não se preocupe, está tudo bem", acrescentaram.



"Eu? Preocupado? Nunca na vida", respondeu Artemiev, segundo o tradutor da Nasa.



O cosmonauta chegou ao módulo pressurizado e se conectou diretamente à fonte elétrica da ISS.



Depois, esperou o segundo cosmonauta, Denis Matveev, para recuperar o equipamento utilizado durante a saída e também para entrar na câmara, fechada em seguida para voltar a ser pressurizada.



A caminhada espacial foi declarada encerrada depois de quatro horas.



"A situação está sob controle (...) A saúde do cosmonauta não está ameaçada", disse a agência espacial russa Roscosmos em nota. "A tripulação está bem".



"A dupla não esteve em perigo em nenhum momento durante as operações", afirmou também a Nasa em um blog.



Esta foi a sétima caminhada espacial de Oleg Artemiev e a terceira de Denis Matveev.



Antes do incidente, eles conseguiram instalar duas câmeras do lado de fora da estação.



"Os trabalhos não concluídos serão realizados nas próximas saídas", disse a Roscosmos.