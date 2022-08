Rapper americano A$AP Rocky se declara inocente de agressão com arma de fogo

O rapper americano A$AP Rocky, acusado de agressão com arma de fogo em novembro passado, se declarou inocente nesta quarta-feira (17) em um tribunal de Los Angeles, Califórnia.



O músico de 33 anos, alvo de duas acusações de agressão com uma arma semiautomática, foi liberado após pagar fiança de 550.000 dólares e deve voltar a se apresentar ao tribunal em 2 de novembro.



Rakim Mayers, seu nome de registro, teria apontado sua arma contra um antigo amigo durante uma discussão em novembro passado e atirado nele duas vezes, provocando-lhe um "ferimento leve", segundo a polícia.



O rapper nega as acusações.



O músico foi detido em abril no aeroporto de Los Angeles, quando desembarcava de um jato privado procedente de Barbados, terra natal de sua companheira, Rihanna, a estrela por trás de sucessos como "Diamonds" e "Umbrella". O casal teve um filho em maio.



A$AP Rocky foi condenado em agosto de 2019 a uma pena de prisão com direito a sursis por violência após uma briga em Estocolmo.