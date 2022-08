Ao menos 26 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas em incêndios florestais no norte da Argélia, informou nesta quarta-feira(17) o ministro argelino do Interior, Kamel Beldjoud.



"Vinte e seis pessoas morreram: duas em (departamento de) Setif e 24 em El Tarf", próximo à fronteira com a Tunísia, anunciou o ministro na televisão. Um balanço anterior havia informado dois mortos e vários feridos.