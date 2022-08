Acidente deixa ao menos 23 mortos em estrada de Marrocos

Pelo menos 23 pessoas morreram e 36 ficaram feridas nesta quarta-feira (17) em um acidente de ônibus a leste da cidade de Casablanca, no Marrocos, informaram as autoridades sanitárias do reino.



O veículo tombou em uma curva de uma rodovia federal na província de Juribga, informou a fonte, sem detalhar se havia algum turista estrangeiro entre as vítimas.



O ônibus ia de Casablanca para a região rural de Ait Aatab, próxima à cidade de Meni Belal, ao pé da Cordilheira do Atlas.



O último balanço registrou 23 passageiros mortos e 36 feridos, indicou à AFP o médico Roshdi Kaddar, diretor-regional dos serviços de saúde.



O acidente é o mais mortal dos últimos anos no Marrocos, país conhecido pela periculosidade de suas estradas.



Segundo a Agência Nacional de Segurança Rodoviária, cerca de 3.500 pessoas morrem por ano e 12 mil ficam feridas em acidentes nas estradas do país.



As autoridades implementaram uma série de medidas para reforçar a segurança rodoviária depois do pior acidente já registrado no país, que deixou 42 mortos em 2012.