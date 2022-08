Comandante rebelde do talibã assassinado ao tentar fugir para o Irã

Um comandante talibã rebelde de minoria xiita hazara foi morto enquanto tentava fugir para o Irã, segundo o Ministério de Defesa do Afeganistão, que desmentiu nessa quarta-feira (17) informações que ele teria sido morto em cativeiro.



Mahdi Mujahid foi o maior líder talibã a se levantar contra o grupo islâmico desde que o movimento fundamentalista voltou ao poder em agosto de 2021.



Há um ano foi nomeado chefe dos serviços de inteligência na província de Bamiyan, no centro-leste do país, mas foi despedido meses depois, segundo meios de comunicação locais após uma disputa pelo controle do lucrativo setor de carvão na região.



Mujahid fugiu em junho, depois que os talibãs enviaram milhares de soldados para matar seus apoiadores.



Os combates na província deixaram cerca de 27 mil desalojados, segundo as Nações Unidas.



Nesta quarta-feira, agentes de fronteira identificaram Mujahid perto do Irã, no noroeste do país, em Herat, e "puniu-o pelos seu atos", segundo fontes do Ministério.



"Estava sozinho", disse o funcionário da província, Neemul Haq Haqqani, à AFP.



No entanto, fotos nas redes sociais mostravam Mujahid sob a custódia de dois talibãs, o que deu a entender que ele morreu mais tarde na prisão. Haqqani classificou essas informações como "rumores" e "mentiras".



Durante décadas a minoria xiita hazara viveu sob perseguição no Afeganistão e o Talibã foi acusado de abusos contra essa comunidade durante seu primeiro governo, entre 1996 e 2001.



A princípio, a nomeação de Mujahid em agosto pareceu mostrar uma suposta disposição de abertura do Talibã nessa nova fase no poder.