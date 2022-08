Portugal luta para controlar grande incêndio em parque natural

Mais de 1.200 bombeiros lutavam nesta quarta-feira (17) contra o incêndio da Serra da Estrela (centro de Portugal), declarado controlado na semana passada mas que recomeçou, avivado pelo vento.



Os bombeiros, apoiados por 340 veículos e 14 meios aéreos, tentavam "estabilizar o fogo" antes de sexta-feira, quando a meteorologia prevê um novo aumento da temperatura, explicou o comandante da Proteção Civil, André Fernandes.



"90% do perímetro foi controlado", acrescentou Fernandes.



"É o caos", declarou uma moradora de Orjais, perto do parque natural de Serra da Estrela, ao falar sobre o incêndio iniciado em 6 de agosto.



"O fogo chegava por todos os lados", disse Fátima Cardoso, que viu a aproximação das chamas de sua residência na terça-feira.



O incêndio deixou 24 feridos, três em estado grave, e 45 pessoas foram retiradas da região de maneira preventiva.



O incêndio, o maior no verão em Portugal, queimou 25.000 hectares, mais de 10.000 desde segunda-feira, de acordo com os dados provisórios do sistema europeu de informações sobre incêndios.



O último balanço do Instituto português para a Conservação da Natureza e Florestas afirma que desde o início do ano cerca de 92.000 hectares queimaram no país, o que representa a segunda maior superfície desde os violentos incêndios de 2017, que deixaram mais de 60 mortos.