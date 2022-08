Israel retomará relações diplomáticas com a Turquia

Israel retomará as relações diplomáticas com a Turquia, anunciou nesta quarta-feira (17) o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, após anos de tensões entre os dois países, enquanto Ancara afirmou que continuará "defendendo os direitos dos palestinos" apesar da decisão.



"Decidimos aumentar novamente o nível das relações entre os dois países, para laços diplomáticos plenos e com o retorno dos embaixadores e cônsules-gerais dos países a seus postos", afirmou o gabinete de Lapid em um comunicado.



O primeiro-ministro israelense disse que a medida representa um "importante ativo para a estabilidade regional e uma notícia econômica muito importante para os cidadãos de Israel".



O ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, afirmou em uma entrevista coletiva em Ancara que, apesar da medida, a Turquia "continuará defendendo os direitos dos palestinos, de Jerusalém e de Gaza".



"É importante que nossas mensagens (sobre a questão palestina) sejam transmitidas por meio do embaixador", destacou Cavusoglu, que confirmou desta maneira a designação em breve de um embaixador turco em Tel Aviv.



O anúncio acontece após meses de negociações bilaterais para reforçar laços que começaram a perder força em 2008, após uma operação militar israelense em Gaza.



As relações esfriaram em 2010 com a morte de 10 civis em um bombardeio israelense contra o navio turco "Mavi Marmara", que integrava uma frota que tentava romper o bloqueio imposto por Israel em Gaza.



Em 2016, um acordo de reconciliação permitiu o retorno a seus postos dos embaixadores, mas isso foi deixado de lado em 2018, quando mais de 200 habitantes de Gaza foram mortos por forças israelenses durante protestos na fronteira entre a Faixa de Gaza e o território israelense, o que levou os países a convocar seus representantes para consultas.



Durante uma visita do presidente israelense, Isaac Herzog, a Ancara em março, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o encontro representou uma "mudança nas relações" entre os dois países.



Israel ainda não revelou quando seu embaixador retornará a Ancara.