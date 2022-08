Cineasta Wolfgang Petersen morre aos 81 anos

O cineasta alemão Wolfgang Petersen, que alcançou fama internacional com filmes como "O Barco", "Epidemia" e "Força Aérea Um", morreu de câncer no pâncreas, aos 81 anos, informou um porta-voz.



Petersen, que dirigiu astros de Hollywood ao longo de cinco décadas de carreira, morreu na última sexta-feira, em Los Angeles.



Nascido em 1941, na cidade de Emden, Alemanha, Petersen obteve seu primeiro grande sucesso com um thriller sobre um submarino da Segunda Guerra Mundial que obteve duas indicações ao Oscar em 1983, incluindo a de melhor diretor. No ano seguinte, realizou seu primeiro filme em inglês, o longa de fantasia infantil "A História sem Fim".



Na década de 1990, Petersen passou a fazer filmes de ação e de catástrofes em Hollywood. Glenn Close, que atuou em Força Aérea Um, disse em comunicado à AFP que ter sido dirigida pelo alemão "continua sendo uma recordação especial. Embora o roteiro fosse emocionante e incrivelmente intenso, lembro de muitas risadas. Minhas memórias são de um homem cheio de alegria de viver, que fazia o que mais gostava."



Na década de 2000, Petersen dirigiu George Clooney em "Mar em Fúria", e Brad Pitt em "Troia". Ele morreu em casa, em Brentwood, Los Angeles, nos braços de Maria Antonieta, com quem estava casado há 50 anos.