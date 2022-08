Odor dos incêndios de Portugal chega a Madri

O cheiro dos grandes incêndios de Portugal chegou nesta terça-feira (16) a Madri, informaram os serviços de emergência espanhóis, em um momento em que ambos os países lutam contra as chamas.



"Durante a manhã recebemos no Madri-112 muitas ligações de cidadãos assutados com o forte odor e fumaça. Trata-se de um incêndio em Portugal", informou no Twitter o serviços de emergências da região madrilenha (112).



Uma imagem de satélite divulgada por esta fonte, que recebeu 380 ligações, mostra uma coluna de fumaça a mais de 300 quilômetros que separam o incêndio de Portugal e a capital espanhola.



Os dois países combatem grandes incêndios florestais que já consumiram mais de 15 mil hectares no parque natural português Serra da Estrela, e 10 mil na província espanhola de Alicante (Valência, sudeste).



O fogo de Valle d'Ebo, em Valência, começou com um raio que caiu na noite de sábado e seguia fora de controle. Se alastrou rapidamente, com a ajuda de ventos fortes, e obrigou mais de 1.500 moradores a deixarem suas casas, informou o governo regional.



"A situação meteorológica é muito adversa", com fortes ventos oscilantes, e "é primordial garantir a máxima segurança às pessoas", disse o presidente da região, Ximo Puig, em declarações no Twitter.



Em outro incêndio na região, entre 11 e 14 passageiros ficaram feridos, três gravemente, quando o trem em que viajavam se deparou com as chamas, segundo as autoridades locais.



"Há três feridos graves por queimaduras", indicou a secretaria de Saúde do governo valenciano, especificando que um deles teve que ser transferido de helicóptero para o hospital.



"Seguindo as notícias do incidente ocorrido no trem" de Valência, escreveu a ministra espanhola dos Transportes, Raquel Sánchez.



Em Portugal, fortes ventos reativaram o incêndio que na semana passada afetou o parque natural Serra da Estrela, reconhecido pela Unesco e que havia sido "controlado" na noite de sexta-feira, indicou nesta terça-feira a Defesa Civil.



Mais de 1.000 bombeiros foram enviados ao local para tentar acabar com este incêndio no centro do país, que já queimou mais de 15.000 hectares, segundo dados provisórios das autoridades portuguesas.



A Espanha sofreu 391 incêndios neste ano, alimentados por temperaturas muito altas, às vezes acima de 40ºC, e secas persistentes.



De acordo com os últimos dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), os incêndios queimaram mais de 270.000 hectares este ano na Espanha, o país mais afetado da Europa.



Os incêndios na Espanha foram especialmente devastadores este ano, pois destruíram até agora em 2022 mais que o triplo da área queimada em todo o ano de 2021, quando 84.827 hectares arderam.



Portugal registrou este ano 195 incêndios, que destruíram 84.717 hectares, segundo dados do EFFIS.