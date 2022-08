A Energoatom, empresa que opera as usinas nucleares ucranianas, denunciou nesta terça-feira (16) um ciberataque "sem precedentes" contra seu site, embora tenha garantido que seu funcionamento não sofreu nenhum distúrbio.



"Em 16 de agosto de 2022, ocorreu o ataque cibernético mais poderoso desde o início da invasão russa contra o portal da Energoatom", disse a estatal no Telegram. "O ataque veio do território russo", acrescentou.