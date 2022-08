Bombardeio turco no norte da Síria deixa 11 mortos, afirma ONG

Onze pessoas morreram nesta terça-feira (16) em um ataque turco a uma posição do regime de Damasco no norte da Síria, após confrontos noturnos entre forças de Ancara e combatentes curdos que dominam a área, disse uma ONG síria.



"Onze combatentes morreram em um ataque aéreo turco a um posto do regime sírio (...) perto da fronteira com a Turquia", disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sem especificar se os mortos eram soldados do regime de Damasco ou milicianos das forças curdas.



"Não se sabe se eles pertencem às forças do regime ou se são combatentes curdos que controlam a área", disse o diretor do OSDH, Rami Abdelerahmane.



O bombardeio aéreo teve como alvo uma posição das forças do regime na cidade de Jarqali, a oeste da cidade fronteiriça de Kobané, segundo a mesma fonte.



Forças do regime sírio foram mobilizadas nos últimos anos em áreas controladas por forças curdas perto da fronteira com a Turquia, como parte de acordos destinados a conter as ofensivas transfronteiriças do governo turco contra combatentes curdos que eles consideram "terroristas".